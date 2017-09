Gasperini "Var non ha sbagliato nulla"

VERONA, 17 SET - Gian Pietro Gasperini ha le idee chiare sulla Var dopo l'1-1 col Chievo: "Non ha sbagliato nulla, ha azzeccato tutte le situazioni che c'erano. Da e toglie nella stessa misura. Dobbiamo abituarci un po', siamo in una fase di rodaggio. E' antipatico contestare il sistema, rivela errori che potevano condizionare la partita. Sono i tempi da rivedere, ma va bene anche 5' per avere giustizia", afferma il tecnico dei nerazzurri. Gasperini sottolinea poi come "sarebbe già stata una partita difficile di per se', ma dopo giovedi, siamo stati ancora più bravi a portare a casa un punto. Nel primo tempo abbiamo fatto un'ottima gara, nel secondo dopo il gol si è messa male e siamo stati bravi a rimediare. Gli impegni di Coppa ci porteranno via energie".