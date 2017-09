Atalanta: Gomez "Molto contento del gol"

ROMA, 17 SET - "E' stata una partita abbastanza equilibrata, tutte e due abbiamo avuto occasioni per fare gol, magari nel secondo tempo abbiamo spinto un po' di più, abbiamo avuto più possesso palla. Per fortuna abbiamo trovato il pareggio, e io sono contento di aver segnato". Così l'attaccante dell'Atalanta, Alejandro Gomez. "Non siamo abituati a giocare ogni tre giorni. Dobbiamo gestire le forze - ha aggiunto, riferendosi al doppio impegno campionato-Europa League -. Abbiamo una bella rosa per fare le due competizioni e dobbiamo essere molto intelligenti. Abbiamo fatto un buon punto e mercoledì dobbiamo vincere in casa col Crotone".