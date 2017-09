Lazio: Tare "Murgia è il nostro futuro"

ROMA, 17 SET - "Un giocatore che è nel futuro della Lazio, e penso anche della nazionale italiana, è Alessandro Murgia: ha una determinazione e un'umiltà che ho visto raramente, per noi è una grande soddisfazione". Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, così ha lodato il giovane giocatore biancoceleste, titolare contro il Genoa per la squalifica di Parolo. Su Luis Alberto "sapevo che dovevamo aspettarlo, il resto è merito del giocatore e dell'allenatore che ha creduto in lui", ha aggiunto il dirigente. Quanto al rinnovo di De Vrij "non mi voglio sbilanciare, ma abbiamo un ottimo rapporto con lui e con il suo entourage: alla fine penso vincerà il buonsenso e la volontà del giocatore".