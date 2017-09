Torino: Mihajlovic "un tempo a testa"

TORINO, 17 SET - "Siamo stati bravi a ribaltare il gol preso all'inizio per un errore. La Samp è stata superiore nel primo tempo e per 5', dopo la rete di Zapata, siamo andati in bambola, nel secondo siamo stati meglio noi". L'allenatore del Toro, Sinisa Mihajlovic, si accontenta del 2-2 in casa con la Samp. "Dobbiamo sbagliare di meno in difesa e imparare a sfruttare le occasioni - ha però aggiunto - oggi abbiamo avuto a disposizione 3-4 palle gol, dovevamo metterle dentro".