Benevento, Baroni "Oggi troppo Napoli"

NAPOLI, 17 SET - Il tecnico del Benevento, Marco Baroni, stimola il suo gruppo e aspetta una svolta dopo la batosta subita al San Paolo: "Ci serve una prestazione che ci permetta di portare a casa una vittoria. Ci darebbe certezze e convinzioni. Oggi avevamo tante assenze ma la verità è che c'era troppo Napoli. Abbiamo preso il primo gol troppo presto, e dobbiamo imparare che in alcune gare devi restare attaccato alla partita, ci servirà da esperienza". E a proposito di infortuni, Baroni incassa ance il ko di Antei: "Ha una lesione al flessore - conferma - vediamo l'entità ma per le prossime due gare sicuramente lo abbiamo perso". Ora per il Benevento c'è il match con la Roma: "Sento la fiducia della società, ora ritroviamo energie per ripartire contro i giallorossi", conclude.