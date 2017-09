Delneri "l'Udinese è in crescita"

ROMA, 17 SET - "Volevo pareggiare, nessuno può essere contento di perdere. Il Milan è costruito per altri obiettivi, e questa volta abbiamo giocato alla pari, concedendo e creando occasioni da gol. Mi dispiace per il risultato". Ha lasciato il campo un po' arrabbiato il tecnico dell'Udinese, Gigi Delneri, che però ha visto una squadra in crescita "Non mi erano piaciute le prime due partite, questa sì. Piano piano la squadra tornerà ad avere le coordinate giuste".