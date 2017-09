Serie A: Chievo-Atalanta 1-1

ROMA, 17 SET - Gioie e dolori della Var. Ne hanno avuto la prova oggi Chievo e Atalanta, che hanno pareggiato 1-1 una partita segnata da tre decisioni dell'assistenza elettronica all'arbitro. L'Atalanta nel primo tempo si è vista annullare un possibile rigore per un atterramento in area di Ilicic e poi un gol dello stesso giocatore. Nella ripresa, il Chievo è andato in vantaggio grazie ad un potente tiro da fuori area di Bastien, ma al 40' un intervento in area di Orsolini è stato sanzionato con un rigore dopo l'esame della Var e Gomez ha potuto cos' pareggiare.