Spal: Semplici, in A non puoi sbagliare

BOLOGNA, 17 SET - "Questa è la serie A. Non ci si possono permettere errori, appena si sbaglia si viene puniti. Anche oggi abbiamo fatto una buona gara, ma non ci siamo espressi al meglio e si è visto che il Cagliari ha più esperienza di noi". Così l'allenatore della Spal, Leonardo Semplici, commenta la sconfitta col Cagliari. "L'eurogol di Joao Pedro ha chiuso la partita, ci deve servire per fare esperienza: se perdi contro l'Inter non succede niente, ma col Cagliari, con tutto il rispetto, dovevamo dare più filo da torcere".