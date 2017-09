Poker United, Chelsea-Arsenal senza gol

ROMA, 17 SET - Chelsea inceppato, Manchester United a valanga sull'Everton che, sul terreno dell'Old Trafford, viene surclassato, uscendo dal campo con quattro gol sul groppone. Nella partita celebrativa di Rooney, che tornava a 'casa' da avversario, la squadra di Mourinho è passata in vantaggio con Valencia al 4', su assist di Matic, e ha raddoppiato con Mkhitaryan - servito da Romelu Lukaku - al 38' st. Al 44' st è andato in gol lo stesso Lukaku, prima del sigillo definitivo di Martial (47'). Il Chelsea è stato bloccato sullo 0-0 dall'Arsenal, in uno dei tanti derby di Londra validi per la Premier. Non è stata, malgrado il risultato senza reti, una partita noiosa. Anzi. I 'Gunners' hanno pure rischiato di vincere quando al 41' Ramsey ha colpito il palo della porta di Courtois. Nel finale David Luiz è stato espulso per un'entrataccia su Kolasinac. Dopo cinque turni, lo United divide la vetta con i cugini del City, a 13 punti, con identica differenza-reti (16 fatte e due subite). Il Chelsea è terzo da solo a tre lunghezze.