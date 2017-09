Marotta "su Agnelli ottimisti e sereni"

ROMA, 17 SET - "Si tratta più di una richiesta emotiva da parte della Procura Federale che una presa di posizione fondata su basi giuridiche: confidiamo nella valutazione dei fatti, siamo ottimisti e sereni". Cosi' l'ad della Juventus, Giuseppe Marotta, sul processo sportivo che coinvolge il presidente bianconero. Il dirigente, intervistato da Premium Sport, è poi tornato sulla sconfitta a Barcellona in Champions League, ammettendo che la squadra "è andata in difficoltà nella ripresa. Ma non dimentichiamoci che avevamo di fronte un fuoriclasse come Messi".