Allegr, nessun caso Higuain

ROMA, 17 SET - "Non c'è un caso Higuain, il gol arriverà se non ci pensa. Ora segna Dybala, Paulo è un giocatore straordinario, ma deve fare meglio quando andiamo in vantaggio": così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ai microfoni di Premium dopo il successo in casa del Sassuolo con una tripletta della 'Joya'. "Higuain si sta impegnando - ha aggiunto - sta passando un momento in cui segna poco, ma arriverà anche il suo momento. Non ci deve pensare, perché più cerca il gol meno lo trova. Ha lavorato molto per la squadra e comunque l'unica cosa che conta è vincere le partite: ora segna Dybala, in futuro dovremo cercare di distribuire di più i gol. Paulo continua a migliorare, ma deve fare meglio quando andiamo in vantaggio: in vantaggio spesso ci incartiamo un po', invece dobbiamo continuare a spingere. Ma è un giocatore straordinario".