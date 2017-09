La Juve di Dybala travolge il Sassuolo

ROMA, 17 SET - La Juventus ha battuto il Sassuolo 3-1 nell'anticipo domenicale della quarta giornata di Serie A. A Reggio Emilia, protagonista assoluto della partita è stato Paulo Dybala, autore di una tripletta (16', 49' e 63'). Per gli emiliani, sullo 0-2, è invece andato a segno Politano (51'). In classifica, i bianconeri restano in vetta a punteggio pieno (12) insieme con l'Inter, cui nel pomeriggio potrebbe aggiungersi il Napoli.