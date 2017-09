Altobelli: devo a Bersellini la carriera

ROMA, 17 SET - "Mi sono sentito con i vecchi amici dell'Inter, siamo in contatto via chat, e in questo momento posso dire che fra tutti noi c'è grande malessere". Dopo la notizia della scomparsa di Eugenio Bersellini, allenatore dell'Inter tricolore del 1980, l'ex centravanti di quella squadra Alessandro Altobelli rivela tutto il suo dolore, condiviso con altri campioni dell'epoca come Gabriele Oriali, Giuseppe Baresi ed Evaristo Beccalossi. "Bersellini è stata la mia grande fortuna - continua "Spillo" - Appena arrivato all'Inter, fu lui a volermi e lì mi fece crescere e diventare, grazie ai suoi allenamenti, tutto quello che sono stato - ricorda l'ex attaccante, poi campione del mondo nell'ultima stagione di Bersellini all'Inter - Il merito è suo: evidentemente aveva visto qualcosa in me, qualcosa su cui lavorare e credere. Fu la mia fortuna e anche quella dell'Inter, che in quei 5 anni, oltre al campionato vinse due Coppe Italia, raggiunse una semifinale di Coppa campioni e batté due volte la Juventus in goleada".