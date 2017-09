Tommasi, Leghe? Servono interlocutori

ROMA, 17 SET - "Sulla situazione delle Leghe di A e B commissariate speriamo che si faccia al più presto chiarezza, perché per programmare servono interlocutori e ad oggi non ci sono. L'auspicio è che la situazione si definisca quanto prima, in modo da poter procedere ad una collaborazione per i prossimi anni che, ci auguriamo, ci veda protagonisti". Lo ha detto Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori, intervistato da Sky Sport dopo aver partecipato stamani alla Rome Half Marathon-Via Pacis. Al centrocampista ex, fra le altre, di Roma e Verona, è stato poi chiesto un commento sulla partita di ieri sera proprio fra i due club. "È andata com'era prevedibile - ha osservato Tommasi - Il Verona è in un momento difficile e non ancora in grado di competere con una squadra come la Roma. La quale, invece, ha fatto il suo dovere: è riuscita a chiudere nel primo tempo ed ha messo la gara in discesa. Sono contento per Florenzi che è rientrato bene ed è come un grande nuovo acquisto per la Roma, così come per la Nazionale".