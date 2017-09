Roma: Florenzi "emozione per il rientro"

ROMA, 16 SET - "Ero molto emozionato per il mio ritorno in campo: ho cercato di fare tutto al meglio, di sacrificarmi per la squadra. Volevo, attraverso questa prestazione, far pensare alla gente che mi ero solo preso un periodo di riposo". Cosi' il centrocampista della Roma Alessandro Florenzi, che mancava dai campi dallo scorso ottobre. "Gli infortuni sono stati difficili da digerire, mi hanno insegnato il sacrificio e ora vorrei fare un grande in bocca al lupo ad Andrea Conti - ha aggiunti -. Ora, uno degli obiettivi è il ritorno in Nazionale, ma questo ritorno passerà dalle mie prestazioni con il club".