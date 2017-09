Di Francesco "la Roma cresce bene"

ROMA, 16 SET - "Queste partite sono determinanti, vanno vinte. Potevamo fare qualche gol in più, ma voglio pensare che ce li siamo tenuti per la prossima. Oggi abbiamo cambiato tanto, tutti hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe. Sono soddisfatto della crescita di questa squadra". Queste le parole dell'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, dopo la vittoria sul Verona. "Dzeko ha giocato per la squadra: ha fatto due gol e ne poteva fare di più. Ci siamo chiariti subito - ha aggiunto il tecnico -. Il calcio è fatto anche di sofferenze e il suo era solo uno sfogo che è assolutamente normale. Dobbiamo creare entusiasmo attorno a questa squadra, per il bene di tutti". "Florenzi l'ho visto bene, in crescita costante e per noi sarà un valore aggiunto in molti ruoli. Schick titolare la prossima? Non è ancora pronto", ha concluso Di Francesco.