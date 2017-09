Serie A: Fiorentina-Bologna 2-1

ROMA, 16 SET - Seconda vittoria di fila per la Fiorentina, che in un anticipo della quarta giornata di serie A batte 2-1 il Bologna, a sua volta al secondo ko consecutivo. E' Chiesa, il più giovane in campo al Franchi, ad aprire le marcature al 6' della ripresa, con un bel destro a giro, ma il vantaggio viola dura solo 60 secondi, perchè Palacio, il più maturo tra i 22, si infila tra le fila avversarie e fulmina Sportiello. A decidere l'incontro è un colpo di testa di Pezzella al 24', cui il Bologna non è più riuscito a replicare anche perchè Palacio di testa coglie un palo. La squadra di Pioli sale a 6 punti, il Bologna resta a 4.