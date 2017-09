Premier: City a valanga sul Watford

ROMA, 16 SET - Due gol in quattro minuti di Sergio Aguero, intorno alla mezz'ora del primo tempo della partita sul campo del finora imbattuto Watford, hanno avviato il sonante 6-0 del Manchester City in una delle gare odierne della 5/a giornata di Premier League. Così, in attesa della replica dello United domani contro l'Everton, la squadra di Guardiola è sicura di mantenere la vetta della classifica. L'attaccante argentino ha completato il proprio score con una terza rete nel finale, cui si aggiungono i sigilli di Gabriel Jesus, Otamendi e Sterling su rigore. Una goleada in perfetta continuità con quelle rifilate al Liverpool nella giornata precedente (5-0) e al Feyenoord in Champions (0-4). Fra le altre gare, non sono andati oltre l'1-1 il Liverpool in casa contro il Burnley (di Salah il gol del pari) e il Leicester sul campo dell'Huddersfield (pari di Vardy su rigore). Successi, invece, per il Newcastle di Benitez (2-1 sullo Stoke) e il Southampton (1-0 in casa del Crystal Palace). 0-0 tra West Bromwich e West Ham.