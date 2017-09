Striscione per Livorno dei tifosi viola

ROMA, 16 SET - "Vicini alla città di Livorno": questo il contenuto dello striscione apparso in curva Fiesole durante il minuto di raccoglimento per le vittime del nubifragio che ha colpito nei giorni scorsi la città toscana. Gli stessi ultrà viola, prima della gara contro il Bologna, hanno promosso una raccolta fondi da destinare agli alluvionati, mentre la Fiorentina è al lavoro per organizzare un'amichevole benefica con il Livorno nelle prossime settimane.