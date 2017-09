Benevento in emergenza per il derby

ROMA, 16 SET - Benevento in emergenza per il difficile match di domani al San Paolo contro il Napoli. Per l'allenatore Baroni l'assenza più pesante è quella di Ciciretti, infortunato al flessore. Niente da fare anche per l'altro esterno offensivo D'Alessandro, per la punta Iemmello e per il lungodegente Costa. Cui, all'ultimo, si è aggiunto il difensore centrale Djimsiti. Nonostante i problemi di formazione, la squadra giallorossa potrà contare su un supporto di pubblico importante. Poco più di mille i tifosi che saranno sistemati nel settore ospiti dello stadio. Moltissimi altri, però, non hanno voluto comunque rinunciare a seguire la squadra e sono riusciti ad acquistare biglietti per altri settori dell'impianto partenopeo. Del resto, il clima che si preannuncia sugli spalti è sereno, dal momento che sono da sempre buoni i rapporti tra le due tifoserie. Si tratta inoltre di una partita storica per la società sannita che affronta per la prima volta in Serie A il Napoli.