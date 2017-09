Genoa: Juric, con Lazio stringiamo denti

ROMA, 16 SET - "In questo momento c'è da stringere i denti, dare il massimo come gruppo e cercare di fare risultato": è diretto, Ivan Juric, alla vigilia della delicata sfida contro la Lazio al Ferraris. "La Lazio ha tutto, a partire da una rosa fortissima - spiega il tecnico del Genoa - Senza contare che sta attraversando un periodo di forma eccellente. Sanno essere pericolosi in molti modi, sanno variare il gioco, sono veloci e hanno forza fisica. In questo momento come struttura penso siano subito dietro alla Juventus". Quella con i biancocelesti sarà la prima di tre sfide in una settimana difficile, ma non decisiva, per il futuro del tecnico. "In queste partite dovremo essere uniti e fare più punti possibile - prosegue Juric - Io a rischio? Quando escono queste voci, uno rimane un po' scioccato, ma il presidente mi ha chiamato per dirmi che non c'era nulla di vero. In ogni caso, mi dispiacerebbe molto, perché penso di avere a disposizione una squadra che, al netto delle assenze attuali, può essere molto interessante".