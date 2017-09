Conti, voglio tornare e spaccare mondo

MILANO, 16 SET - "Operazione perfettamente riuscita". Andrea Conti posa sorridente con la lingua di fuori, come quando esulta per un gol, nella foto che lo ritrae su un letto della clinica La Madonnina, dopo l'intervento chirurgico per sanare la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, che terrà il giocatore del Milan lontano dal campo per circa sei mesi. "Sono pronto ad affrontare questa nuova partita e non mi interessa quanto durerà, perché ho una voglia incredibile di tornare protagonista e spaccare il mondo: una stagione da protagonisti ci aspetta, e io voglio farne ancora parte", ha scritto su Instagram Conti, che spera di tornare in tempo per guadagnarsi un posto al Mondiale. "Si riparte da qui, da questo letto, dalla fisioterapia, dalla voglia di non mollare mai e sorridere sempre, dalla voglia di ritornare sul campo non come prima ma più forte perché non sarà sicuramente questo 'incidente' a fermarmi...", ha sottolineato Conti.