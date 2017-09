Ausilio, contratto di Icardi ritoccabile

ROMA, 16 SET - "Pensiamo di aver costruito qualcosa d'importante, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Stiamo lavorando per qualcosa di serio, ma ora non vogliamo guardare la classifica: abbiamo tutti abbastanza esperienza per capire che i calendari contano poco, conta dove saremo alla 38/a giornata. E stiamo lavorando per essere in alto". Lo ha detto a Premium Sport Piero Ausilio, ds dell'Inter, prima dell'inizio della gara dei nerazzurri a Crotone. "Fino all'anno scorso - ha aggiunto il dirigente - quella di Icardi sembrava già una clausola monstre. Penso che quando ci sono le volontà di continuare, da parte nostra e da parte del giocatore che è strafelice di essere il capitano dell'Inter, non ci sia bisogno di tante clausole. Mauro vale tantissimo, ha un contratto lungo e probabilmente diventerà ancora più lungo. Non escludo che si possa ritoccare il contratto, ma sono particolari: quando si vuole stare assieme, non ci sono problemi. I suoi capelli? Non mi piacciono tanto, ma se continua a fare così il suo lavoro...".