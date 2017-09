Inzaghi, ci aspetta un mese di fuoco

ROMA, 16 SET - "Siamo partiti col piede giusto, giovedì ho avuto le risposte che mi aspettavo, ma adesso dobbiamo continuare così. Ci aspetta un mese di fuoco, mancano ancora cinque partite e saranno cinque battaglie da affrontare". Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta contro il Genoa. Una Lazio ancora imbattuta tra campionato, Supercoppa ed Europa League, che si affaccia alla sfida contro i rossoblù dopo il successo in rimonta in casa del Vitesse. "Non ci aspetta una sfida semplice - ha sottolineato Inzaghi, in conferenza stampa -. Il Genoa ha un allenatore che stimo, trasmette buone idee e grinta, poi quello di Marassi non è mai un campo semplice. Dovremo essere bravi a fare una buona partita con grinta e determinazione. Ma, soprattutto, avere fame di punti e vittorie".