Juve, Allegri difende Higuain

TORINO, 16 SET - "Non mi aspetto una reazione da Higuain: deve giocare come sa". La difesa del 'Pipita' nelle parole di Max Allegri: "L'esclusione dalla nazionale deve essere uno stimolo per ripetere e migliorare la scorsa annata, per lui come per la squadra - il punto di vista dell'allenatore della Juventus -. Quello che è stato fatto rimane, questa è una nuova stagione iniziata con tre vittorie in campionato, e domani dobbiamo cercare la quarta. A Barcellona abbiamo perso con la favorita per vincere il girone e, insieme al Real Madrid, per vincere la Champions".