Rastelli, fare punti anche fuori

CAGLIARI, 16 SET - Il Cagliari domani a Ferrara contro la Spal per cercare di sconfiggere il mal di trasferta (le partite con Juve e Milan non fanno testo, ma l'anno scorso era un problema) e magari anche l'ex Borriello, giusto a poche settimane dal clamoroso e rapidissimo divorzio. Rastelli, su quest'ultimo punto, liquida la faccenda con quattro parole e un'occhiata. "Abbiamo già detto tutto". Sui dolori e le partite così così lontano da casa il tecnico rossoblù chiede un cambio di rotta. "E' una partita fondamentale - avverte nella conferenza stampa della vigilia - voglio vedere il salto di qualità: credo che sia arrivato il momento di fare punti fuori casa". Un modo per dare la spinta al suo Cagliari anche in vista delle prossime partite in casa mercoledì con il Sassuolo e quattro giorni dopo con il Chievo: "Affrontiamo squadre alla nostra portata - ricorda - lo scorso anno con tre vittorie di fila ci portammo al centro classifica per poi andare tranquilli sino alla fine del campionato".