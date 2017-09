Mihajlovic, Samp mina vagante per tutti

TORINO, 16 SET - La Sampdoria "è una mina vagante per tutti, sabato non ha giocato e arriverà a Torino riposata e dopo una settimana di allenamenti al completo: per noi sarà il primo vero banco di prova della stagione". Cosi il tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic, che domani ritrova da avversario la squadra a cui è rimasto più affezionato: "Ci ho giocato 4 anni e per un anno e mezzo l'ho allenata - ha detto Sinisa - il primo risultato che guardo è sempre il suo. Quest'anno ha ceduto giocatori importanti, ma ne sono arrivati di molto buoni: la Samp è davvero pericolosa e dal centrocampo in su è fortissima".