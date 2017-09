Allegri, non possiamo copiare il Barça

TORINO, 16 SET - "La sconfitta di mercoledì ci deve insegnare: dobbiamo fare quello che conosciamo meglio, non possiamo giocare come il Barcellona". Così Massimiliano Allegri alla vigilia di Sassuolo-Juventus. "Le nostre qualità tecniche sono tante e dobbiamo sempre restare attaccati alla partita: così si possono battere anche squadre come Real e Barcellona, le favorite per vincere la Champions. Ma - ha aggiunto il tecnico bianconero - dobbiamo sempre lavorare di squadra, cosa che invece nel secondo tempo a Barcellona abbiamo un pò perso". "A Barcellona abbiamo giocato un bellissimo primo tempo - ha proseguito Allegri - Poi abbiamo subìto un gol che potevamo evitare. Dovevamo continuare nella ripresa quanto fatto fino al 45', prima del gol, avevamo tempo per recuperare. Ma quando lasci campo aperto al Barcellona, è facile andare in difficoltà".