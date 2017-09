Atalanta, fermo anche Cornelius

BERGAMO, 16 SET - "Ci sono giocatori in via di recupero, Gosens e Spinazzola potrebbero recuperare settimana prossima. Ilicic lo provo oggi, agli infortunati si è aggiunto Cornelius che ha una piccola contrattura e oggi ha il 39 di febbre". Alla vigilia della trasferta con il Chievo, Gian Piero Gasperini fa la conta degli indisponibili e indica la possibilità di un mini turnover: "Per alcuni sarà la terza partita di fila, altri potrebbero entrare in corso d'opera - spiega l'allenatore dell'Atalanta -. Siamo limitati solo sull'esterno dove mancano contemporaneamente Gosens e Spinazzola, per il resto ci sono alternative: ad esempio Kurtic a centrocampo". Sguardo gettato anche all'avversario di turno: "Il Chievo è un'ottima squadra che parte sempre bene, consolidata da anni nel gioco e nel modo di stare in campo, nei valori: sarà un confronto ostico, in serie A ci sono trappole ovunque. Siamo a pari punti in classifica".