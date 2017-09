Udinese, Delneri "conto sull'entusiasmo"

UDINE, 16 SET - "Conto sulla voglia di fare dei miei ragazzi, sulla loro applicazione. Ho giocatori di qualità che hanno entusiasmo". Così Luigi Delneri alla vigilia di Milan-Udinese. "Il Milan arriva da un 5-1, ha entusiasmo -ricorda il tecnico dei friulani- ha giocatori di livello, impiegati nei loro ruoli. Hanno soluzioni importanti e sono completi. E' una squadra fatta con grandi investimenti, noi la affronteremo con entusiasmo. Dovremo essere perfetti per fargli male", ha sottolineato. La tattica dei bianconeri sarà quella di "pressarli alti, con intensità. Dobbiamo correre bene come fatto a tratti domenica. È una partita che ci offre molti stimoli. La via dell'Udinese è quella di giocare di squadra, non come singolo. Abbiamo perso punti con squadre alla nostra portata, ma la squadra ha cambiato mentalità, si è visto domenica con il Genoa. Dobbiamo ricordarci che il nostro obiettivo è la salvezza: intanto puntiamo a quello, consci che l'ambiente è adatto per lavorare", conclude.