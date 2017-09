Serie B: Venezia-Spezia 0-0

VENEZIA, 15 SET - Il Venezia di Inzaghi mantiene di nuovo inviolata la porta ma non riesce a trovare la prima vittoria interna. Lo Spezia, con un atteggiamento accorto, esce dal Penzo con un buon 0-0, anche se può recriminare sul fatto di non essere riuscito a sfruttare la superiorità numerica nella seconda metà della ripresa, per l'espulsione di Bentivoglio al 26' (due ammonizioni in tre minuti, entrambe per gioco falloso). Gli ospiti hanno la miglior opportunità del match al 33' pt, con Audero bravo a dire di no a Okereke, smarcato a tu per tu da Maggiore. Il Venezia, pur mantenendo maggiormente il pallino del gioco, si rende pericoloso solo da fuori (Bentivoglio al 32' pt, Zigoni al 18' st); poi, è costretto a difendersi in inferiorità nel finale, giocato sotto una pioggia battente, dopo l'allontanamento dalla panchina del ds veneziano Perinetti (36' st), con Del Grosso che salva sulla linea su Marilungo al 49' st.