Fiorentina: Pioli, Bologna test crescita

FIRENZE, 15 SET - "La partita di domani contro il Bologna è un test molto importante per crescere e dare continuità alla vittoria di Verona. Una vittoria che ha portato energia, euforia, l'ambiente ideale per lavorare: al contrario di molti miei colleghi, io credo sia importante sognare, perché questo ti permette di essere ambizioso". Così Stefano Pioli, alla vigilia del match contro gli emiliani. "Emozioni da ex? A Bologna ho cominciato la carriera di allenatore, ma ormai per me conta solo e soltanto il presente", ha continuato il tecnico dei viola che, per domani, conta di recuperare Eysseric, mentre Saponara andrà a giocare con la Primavera, con l'obiettivo di essere a disposizione dalla prossima settimana. Chiusura con un pensiero al dramma di Livorno: "Un'amichevole benefica tra la Fiorentina e la squadra amaranto? Non so ancora nulla di ufficiale ma, se c'è da dare una mano, noi siamo pronti".