Milan: sei mesi di stop per Conti

MILANO, 15 SET - "Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro" e "tempi di recupero stimati in sei mesi". La diagnosi è pesante per il difensore del Milan Andrea Conti, che si è infortunato oggi in allenamento e "si sottoporrà domattina a un intervento chirurgico artroscopico di ricostruzione del legamento che verrà effettuato dalla equipe del Prof Schonhuber", come rende noto il club in un comunicato.