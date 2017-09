Di Francesco, D'Alema? Lui sa vincere...

"Cosa penso del fatto che D'Alema ha detto che la Roma non ha gioco ed è destinata a lottare per la salvezza? Visto che lui è un grande esperto di vittorie, quando mi servirà gli chiederò consiglio...". Così Eusebio Di Francesco replica al giudizio negativo dell'onorevole (tifoso giallorosso) sulle chance stagionali della Roma. Il tecnico, alla vigilia della gara col Verona, aggiunge che "ognuno è libero di dire ciò che vuole, ma bisogna anche conoscere le persone, le loro caratteristiche umane, per poter dire determinate cose".