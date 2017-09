Torino: Baselli, emergenza non ci ferma

TORINO, 15 SET - "Sappiamo che, contro la Sampdoria, saremo in emergenza, ma non sarà certo questo a fermarci". Suona la carica Daniele Baselli, centrocampista del Torino, a pochi giorni dalla sfida casalinga con i blucerchiati. "Sono rientrato in anticipo, sto bene e voglio dare il mio aiuto", dice il centrocampista, che domenica scorsa Mihajlovic ha buttato nella mischia contro il Benevento, dopo un lungo infortunio al ginocchio per sopperire ai forfait di Obi e Acquah, che saranno indisponibili anche domenica. "Non sarà facile, hanno grandissima qualità nei tre attaccanti, che ci metteranno in difficoltà - dice della Samp Baselli -. Stiamo lavorando alla grande per difenderci nel modo migliore".