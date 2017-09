Spaletti, no coppe non sempre vantaggio

APPIANO GENTILE (COMO), 15 SET - "Non fare le Coppe non è sempre un vantaggio. Quando si ha a che fare con tanti giocatori, il rischio è non riuscire a stimolarli": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro il Crotone. Spalletti torna su alcune modifiche necessarie per migliorare il calcio: "Ci vuole tempo effettivo e cinque sostituzioni. Così si può dare uno spettacolo migliore, così si può far crescere il calcio. Se io non convoco un giocatore, lo ammazzo psicologicamente".