Preziosi, il Genoa lo voglio vendere

GENOVA, 15 SET - "Io sono intenzionato a vendere, mi sembra che ci sia chi vuole comprare e ci sono i presupposti. Accetto l'offerta che mi ha fatto la Sri Group ma sono differenti alcuni parametri con cui si valuta la società". Risponde così Enrico Preziosi alle indiscrezioni su possibili ostacoli nella trattativa con Sri Group per la cessione del Genoa. Il presidente del Genoa fa riferimento alla cosiddetta 'lettera d'intenti' con la quale vengono fissati alcuni parametri di carattere economico relativi al 'patrimonio' della società, come i cartellini dei giocatori. Lettera che deve essere sottoscritta dai compratori per poter accedere alla 'data room' e avviare la due diligence. "Ripeto, io la proposta l'ho già accettata ora bisogna discutere parametri diversi".