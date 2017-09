Ex dell'Inter, Maicon si ubriacava

ROMA, 15 SET - Maicon si presentava ubriaco il lunedì mattina agli allenamenti e Josè Mourinho, pur di permettergli di lavorare con gli altri, spostò la seduta alla sera. Lo ha rivelato, secondo quanto riferisce il giornale spagnolo As nella propria edizione online, Ianis Zicu, con un passato nell'Inter nel 2004, ma poi girato al Parma nell'ambito del trasferimento Adriano. Parlando durante il programma Football club, in onda sull'emittente rumena Digi sport, il giocatore ha rivelato un retroscena legato a uno dei protagonisti del 'triplete'. "Un giocatore si presentava spesso ubriaco all'allenamento il lunedì: era Maicon - le sue parole -. Mourinho parlò ai giocatori e disse loro di aiutarlo a risolvere il problema. Così venne deciso di spostare la seduta alla sera, in modo da permettere a Maicon di lavorare. Sono cose che possono capitare nelle squadre".