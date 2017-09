Inter e Napoli puntano su Paco Alcacer

ROMA, 15 SET - Paco Alcacer, centravanti di riserva del Barcellona, è nel mirino di due squadre italiane, che già evidentemente pensano al mercato invernale: si tratta dell'Inter e del Napoli. Lo scrive l'edizione online di Sport. L'attaccante, che non rientra nei piani di Valverde ed è peraltro chiuso da Luis Suarez, finora non ha convinto, malgrado il club lo abbia pagato ben 30 milioni. Adesso, però, il Barca è disposto a disfarsene e ad accettare offerte per il suo cartellino. Su Alcacer, sempre secondo Sport, già in estate qualche club della Liga aveva fatto dei sondaggi e in seguito avanzato offerte non ritenute adeguate però dai dirigenti catalani. il club valuta Alcacer 18 milioni, il contratto del giocatore scadrà nel 2021. Il Barca lo ha prelevato dal Valencia nell'estate 2016.