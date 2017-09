Il Real Madrid paga 33,5 mln di premi

ROMA, 15 SET - Le vittorie e il colore dei soldi: nell'anno della seconda Champions di seguito, il Real Madrid paga 33,5 milioni di premi: come il monte ingaggi della Fiorentina, piu' di quello di mezza serie A. Il dato sul bilancio Real e' diffuso da Mundo deportivo, che rivela le cifre della stagione. Il Cda del Real presenterà all'Assemblea generale ordinaria il bilancio preventivo 2017/18, che include ricavi di 690,3 e un utile di 48,6 milioni, al netto delle imposte; il saldo stagionale arriva a 178 milioni, 33,5 in meno della stagione precedente. Il club giustifica la perdita con il pagamento dei premi a giocatori, staff tecnico e personale: i risultati sportivi raggiunti dalla prima squadra hanno fatto lievitare il reddito, ma anche le spese. Il Direttivo, nell'ultima riunione, ha approvato il saldo del 2016/17, che ha fatto registrare un fatturato di 674,6 milioni, con un aumento dell'8,8 per cento rispetto alla stagione precedente. L'utile è pari a 21,4 milioni, il patrimonio 463,5 milioni.