Milan, Montella applaude Andrè Silva

MILANO, 14 SET - La riscossa di André Silva, le verticalizzazioni di Calhanoglu e in generale spirito e qualità di gioco del Milan. Vincenzo Montella elenca i lati più positivi del 5-1 in Europa League contro l'Austria Vienna. "Questo tipo di partite sono diverse da quelle della Serie A, André Silva ha avuto spazio, ma questa tripletta e questa prestazione gli daranno più fiducia", ha notato l'allenatore rossonero, osservando che la batosta di domenica scorsa contro la Lazio "ci ha fatto male, o forse bene: oggi siamo stati più corti, compatti, avevamo qualcosa in più, ora la fame va alimentata. La squadra ha giocato in velocità, ha chiuso la pratica subito in modo cinico, poi si è vista la voglia di soffrire e essere compatti. Si è visto anche un piccolo calo di tensione". Montella ha lodato Calhanoglu ("una prestazione di grandissima qualità") e ha confermato l'intenzione di proseguire con la difesa a tre: "Questa è una squadra in divenire, con l'arrivo di Bonucci abbiamo pensato di poter giocare così".