Cagliari, pochi dubbi per Rastelli

ROMA, 14 SET - Rastelli ha quasi tutta la rosa a del Cagliari a disposizione per la sfida di domenica a Ferrara contro la Spal: differenziato solo per Van der Wiel e Rafael. Progressi per Melchiorri. Per il resto l'allenatore, per decidere la formazione da schierare contro la squadra degli ex Borriello e Salamon, ha solo l'imbarazzo della scelta: rispetto alla gara vinta con il Crotone probabile rilancio dal primo minuto per Ionita. La squadra si è allenata oggi soprattutto su fase difensiva e possesso palla.