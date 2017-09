Spal, 4 assenze contro il Cagliari

ROMA, 14 SET - In vista della sfida contro il Cagliari la Spal non avrà ancora a disposizione il difensore Marios Oikonomou, in miglioramento dopo il problema muscolare, ma che prosegue con il programma di lavoro di recupero differenziato. A parte anche il centrocampista Luca Rizzo alle prese con una elongazione al bicipite femorale. Le sue condizioni verranno rivalutate lunedì in vista di un possibile recupero per la sfida infrasettimanale contro il Milan. Sempre fuori causa il portiere Meret e la punta Floccari. Dal punto di vista della formazione due soli dubbi: in avanti ballottaggio tra Antenucci e Paloschi per affiancare Borriello e, in difesa, valutare le condizioni fisiche di Felipe saranno migliorate al punto da poterlo schierare nell'undici titolare.