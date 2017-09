E.League, vittorie per Milan e Atalanta

ROMA, 14 SET - Due belle vittorie per Milan e Atalanta nella prima giornata di Europa League. I rossoneri, impegnati nel girone D, si sono facilmente imposti per 5-1 in casa dell'Austria Vienna. Grande protagonista Hakan Calhanoglu che ha aperto le marcature al 7' e ha servito due assist per Andrè Silva, andato in rete al 10' e al 20'. Al 47' gli austriaci accorciano le distanze con Borkovic ma il Milan segna ancora due volte, al 56' ancora con Andrè Silva e al 63' con Suso, appena entrato al posto di Kalinic. Nella prima partita del girone E l'Atalanta domina l'Everton e vince 3-0. I gol nel primo tempo: Masiello al 27' su azione di calcio d'angolo, Gomez al 41' con un tiro a giro dal limite dell'area e Cristante al 44' su passaggio di Petagna.