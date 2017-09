Sampdoria, col Torino debutta Strinic

GENOVA, 14 SET - Pochi dubbi di formazione per Marco Giampaolo in vista della sfida che la Sampdoria disputerà a Torino contro i granata di Sinisa Mihajlovic. Sulla fascia sinistra ci potrebbe essere il debutto dal 1' dell'esterno difensivo Strinic, mentre la coppia centrale sarà formata da Ferrari e Silvestre. A centrocampo, invece, Barreto è in vantaggio su Linetty, sicura una maglia da titolare per Torreira e Praet sulla mediana, mentre in attacco conferma per la coppia Quagliarella-Caprari con Zapata che partirà dalla panchina. Unico assente Dodò, impegnato nel proprio programma differenziato. Domani i blucerchiati sosteranno una sessione mattutina a porte chiuse.