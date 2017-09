Torino, Baselli recupera per la Samp

TORINO, 14 SET - Il recupero di Baselli fa sorridere Sinisa Mihajlovic, in piena emergenza a centrocampo. L'assenza di Obi e il dubbio sulla presenza di Acquah costringono l'allenatore del Torino a puntare sulla coppia di centrocampisti Rincon-Baselli. Ancora indisponibili per la Sampdoria Valdifiori e Boyè, anche se ormai a un passo dal rientro. In difesa De Silvestri e Molinaro favoriti per le fasce su Ansaldi e Barreca: a ridosso dell'unica punta Belotti dovrebbero agire Niang, Ljajic e Iago Falque.