Via raccolta fondi tifosi Fiorentina

FIRENZE, 14 SET - I tifosi della Fiorentina si mobilitano in aiuto della popolazione livornese colpita tragicamente dall'alluvione dei giorni scorsi. Prima della partita di sabato, alle 18, nel Franchi contro il Bologna i club della curva Fiesole organizzeranno una raccolta fondi nei pressi dello stadio, nei giardini dietro la curva e ai vari ingressi della stessa Fiesole. L'obiettivo è dare un concreto aiuto a chi ha bisogno (anche in passato gli ultrà viola hanno organizzato iniziative solidali, come un anno fa per terremotati del centro Italia) e coinvolgere il più possibile in questa raccolta tutti i tifosi che sabato andranno al Franchi per assistere alla seconda partita interna della Fiorentina di questo campionato. Le previsioni parlano di oltre 25.000 spettatori mentre la società ha prolungato fino a sabato la campagna-abbonamenti.