Napoli, Milik sprona la squadra

NAPOLI, 14 SET - "Abbiamo perso ma è solo l'inizio. Lavoreremo duro, giocheremo meglio e vinceremo le prossime partite". E Arek Milik a dettare l'agenda del Napoli dopo il ko nell'esordio in Champions League in Ucraina. Il polacco è stato tra i più positivi nella serataccia di Kharkiv ma tornerà in panchina domenica contro il Benevento, lasciando spazio dall'inizio a Dries Mertens nel ricomposto tridente dei piccoli. Il polacco ha però dimostrato di esserci, non solo per il gol su rigore, ma anche per la vivacità mostrata nella poco brillante prova collettiva del Napoli in Ucraina. Agenda chiara che chiude un momento difficile: già contro Atalanta e Bologna il Napoli aveva a lungo sofferto gli avversari ma era riuscito a vincere, contro lo Shakhtar i problemi di forma e di gioco degli azzurri hanno presentato invece il conto. Il tecnico Maurizio Sarri già nella tarda serata in Ucraina ha strigliato il gruppo, sottolineando "l'approccio sbagliato" e una certa "sindrome di appagamento" che ha colpito il Napoli.