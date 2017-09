Benevento, Ciciretti in dubbio

ROMA, 14 SET - Diversi dubbi di formazione per il Benevento in vista della difficile trasferta di Napoli. Per la sfida contro la formazione di Maurizio Sarri la tegola in casa giallorossa è l'infortunio i Amato Ciciretti: il talentuoso esterno offensivo ha accusato un problema muscolare al flessore e le sue condizioni preoccupano. In forse anche l'altro esterno offensivo titolare D'Alessandro che non si è allenato per i postumi di un estone subito durante il match contro il Torino. Ai box, durante l'allenamento, anche il centrocampista albanese Memushaj che dovrebbe però essere disponibile per domenica Riposo a scopo precauzionale anche per l'esterno marocchino Laazar, che ha un lieve fastidio al tallone, e per Venuti, leggero problema alla caviglia. Non si è allenato nemmeno Iemmello che dovrebbe comunque essere a disposizione del tecnico Baroni, almeno per la panchina.