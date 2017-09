Calcio, Italia a 17mo posto ranking Fifa

ROMA, 14 SET - Scivolone Italia nel ranking Fifa e allarme in chiave Mondiali: nella classifica delle nazionali di settembre gli azzurri di Gian Piero Ventura precipitano di cinque posizioni, dal 12/o al 17/o posto, dopo la sconfitta in casa della Spagna per 3-0. E' il peggior regresso tra le nazionali top 20 del Coca Cola Fifa ranking, mentre il miglior progresso e' del Galles che sale dal 18/0 al 13/o posto. La classifica Fifa del prossimo mese sarà determinante per le definizione delle teste di serie dello spareggio per Russia 2018, e per quello dei sorteggi della fase finale. Nella prossima classifica l'Italia scarterà gli ultimi due risultati presi in considerazione (due pareggi dell'era Prandelli), e le partite contro Macedonia a Torino e Albania a Scutari offriranno agli azzurri non solo la possibilità della matematica certezza del play off (basta un punto) ma anche quella di scalare posizioni del ranking. In testa alla classifica mondiale, intanto, la Germania scavalca il Brasile e riconquista il primo posto.